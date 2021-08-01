Внучка легендарного украинского танцора Григория Чапкиса Анна Сафрончик впечатлила фигурой во время эффектного дефиле в купальнике на пляже

Как известно, 40-летняя внучка судьи «Танців з зірками» Григория Чапкиса живет в Италии, где ей удалось зарекомендовать себя как успешную актрису и модель. Анна активно ведет страничку в Инстаграм, где регулярно радует фанатов новыми кадрами из своей жизни и снимками с профессиональных фотосессий.

Сейчас красотка отдыхает в Греции, где наслаждается жарким солнцем и освежающим морем. Как пишет Politeka.net, модель поделилась новыми фото с пляжа.

На снимках Анна позирует в эффектном купальнике-бикини, который позволяет ей во всех подробностях показать свою фигуру. В таком виде Сафрончик эффектно прошлась по деревянном настилу на фоне других отдыхающих.

Снимки модели впечатлили даже единственного сына Софии Ротару, Руслана Евдокименко, который оставил под ними «лайк».

Поклонники Анны также прокомментировали ее фото.

«Захватывающая красота», «Как всегда чудесно, ты красивая, дорогая, целую», «Великолепно и какая улыбка!», «Греческая богиня», - пишут люди.

Напомним, внучка Чапкиса без смущения показала роскошное декольте крупным планом.

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в прозрачном мини ослепила роскошными формами у бассейна.

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса в мини-бикини заворожила соблазнительной позой на пляже.