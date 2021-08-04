40-летняя внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала, как развлеклась в Греции

Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик является популярной западной моделью и актрисой. Красотка в июне 2021 года потеряла дедушку - знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса. Девушка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Анна показалась в белом платье. С одной стороны стояла подруга Брина, а с другой - Моника. На видео девушки танцевали.

"Белла, Брава, Брина", - подписала фотографии Анна и отметила, что отдыхает сейчас в Греции.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы красивы, я вас всех люблю", "чудесно и красиво", "Всегда номер один", "Я изо всех сил пытаюсь выбрать самое красивое", "На Красивых фото вы прекрасны вместе", "Сможешь сказать что то на русском?", "Как красиво и как она сексуально и сказочно танцует. Ты мне нравишься, и если ты танцевала передо мной".

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