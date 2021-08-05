Актриса и модель из Италии Анна Сафрончик показала своего малыша, радуя фанатов

Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик стала узнаваемой моделью и актрисой в Италии. Красотка известна украинцам, как внучка легендарного хореографа и танцора Григория Чапкиса. Заграничная звезда пользуется социальной сетью Инстаграм, где ведет блог, делясь с сотнями тысяч подписчиками самым интересным.

На новом фото Анна показалась в белом халате. На руках у красотки сидел котенок с необычными темно-голубыми глазами. Девушку опубликовала несколько фотографий в блоге, показав себя и котенка.

"Влюблена в эту пачку", - написала Анна под фотографией.

Подписчики поставили более 4 тысяч лайков и написали комплименты завидной красотке из Италии:

"Отвези его домой .... он будет счастлив", "супер приятная пачка. Я люблю кошек, и это так мило", "Шикарный и пушистый котенок. Как же в тебя не влюбиться, котенок влюбленный", "Доброе утро, чудесный сон", "Пачка такая красивая, как и ты".

Напомним, красотка-внучка Чапкиса зажгла с подругой на отдыхе в Греции, сняв все на камеру

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