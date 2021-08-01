Внучка легендарного українського танцюриста Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вразила фігурою під час ефектного дефіле в купальнику на пляжі

Як відомо, 40-річна внучка судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса живе в Італії, де їй вдалося зарекомендувати себе як успішну актрису і модель. Анна активно веде сторінку в Instagram, де регулярно радує фанатів новими кадрами зі свого життя і знімками з професійних фотосесій.

Зараз красуня відпочиває в Греції, де насолоджується жарким сонцем і освіжаючим морем. Як пише Politeka.net, модель поділилася новими фото з пляжу.

На знімках Анна позує в ефектному купальнику-бікіні, який дозволяє їй у всіх подробицях показати свою фігуру. У такому вигляді Сафрончик ефектно пройшлася по дерев'яному настилу на тлі інших відпочиваючих.

Знімки моделі вразили навіть єдиного сина Софії Ротару, Руслана Євдокименка, який залишив під ними «лайк».

Шанувальники Анни також прокоментували її фото.

"Захоплююча краса", "як завжди чудово, ти красива, дорога, цілую", "чудово і яка посмішка!", "Грецька богиня", - пишуть люди.

Нагадаємо, внучка Чапкіса без збентеження показала розкішне декольте крупним планом.

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса в прозорому міні засліпила розкішними формами біля басейну.

Також Politeka писала, що внучка Чапкіса в міні-бікіні заворожила спокусливою позою на пляжі.