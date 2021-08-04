40-річна внучка Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала, як розважилася в Греції
Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик є популярною західною моделлю і актрисою. Красуня в червні 2021 року втратила дідуся - знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса. Дівчина активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Анна здалася в білій сукні. З одного боку стояла подруга Бріна, а з іншого - Моніка. На відео дівчата танцювали.
"Белла, Брава, Бріна", - підписала фотографії Анна і зазначила, що відпочиває зараз в Греції.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви красиві, Я вас всіх люблю", "чудово і красиво", "завжди номер один" ," я щосили намагаюся вибрати найкрасивіше"," на красивих фото ви прекрасні разом"," зможеш сказати щось російською?", "Як красиво і як вона сексуально і казково танцює. Ти мені подобаєшся, і якщо ти танцювала переді мною".
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