Внучка известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, который умер в июне этого года, Анна Сафрончик покрасовалась в новом образе

Как пишет Politeka.net, 40-летняя Анна Сафрончик, которая родилась в Украине, является внучкой легендарного хореографа Григория Чапкиса. Красавица – популярная итальянская модель, которая активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из своей жизни.

Так, на этот раз внучка Чапкиса в своем Instagram опубликовала серию фотографий, на которых предстала в новом образе от известного дизайнера. Сафрончик показала новый кампейн бренда SISLEY "Осень - зима 2021 года".

Модель примерила соблазнительный серый топ и лаковую юбку длины миди, образ дополняет теплый кожух и стильные ботинки. Поклонники Анны Сафрончик написали комментарии и сделали внучке Чапкиса много комплиментов.

"Вау, Анна! Эффектная 😉😘😊 ", "Великолепное лицо 😍😍😍 ", " это уж слишком😍😍😍😍", "👏👏👏красивая ❤️❤️", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что внучка Чапкиса соблазнила фигурой в купальнике и лучезарной улыбкой: "Какая поза...".

Напомним, что внучка Чапкиса показала своего малыша с необычными глазами: "Как же в тебя не влюбиться".

A еще Politeka сообщала, что красавица-внучка Чапкиса зажгла с подругой на отдыхе в Греции, сняв все на камеру: "Всегда номер один".