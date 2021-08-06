Внучка легендарного хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, 40-річна Анна Сафрончик є відомою італійською моделлю і актрисою. Також вона внучка легендарного хореографа і судді "Танці з зірками" Григорія Чапкіса. Дівчина активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новими фотографіями.

На цей раз модель поділилася новою публікацією в Instagram. Нещодавно вона повернулася з курорту в Греції, з острова Міконос, звідки досі ділиться фотографіями. На знімках дівчина в відрядному купальнику з фіолетовим візерунком, який відкриває декольте моделі і підкреслює її довгі ідеальні ноги.

Шанувальники моделі засипали її приємними компліментами в коментарях: "Божественна". "Чудова", "Прекрасна", "Одна з найкрасивіших жінок", "Найкрасивіша в світі", "Воістину неординарна жінка", "Яка поза".

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