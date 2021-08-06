Внучка легендарного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новым фото

Как передает Politeka.net, 40-летняя Анна Сафрончик является известной итальянской моделью и актрисой. Также она внучка легендарного хореографа и судьи "Танці з зірками" Григория Чапкиса. Девушка активно ведет социальные сети и радует поклонников новыми фотографиями.

На этот раз модель поделилась новой публикацией в Инстаграм. Недавно она вернулась с курорта в Греции, с острова Миконос, откуда до сих пор делится фотографиями. На снимках девушка в сдельном купальнике с фиолетовым узором, который открывает декольте модели и подчеркивает её длинные идеальные ноги.

Поклонники модели засыпали её приятными комплиментами в комментариях: "Божественная". "Великолепная", "Замечательная", "Прекрасная", "Одна из самых красивых женщин", "Самая красивая в мире", "Поистине неординарная женщина", "Какая поза".

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