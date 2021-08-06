40-річна внучка Григорія Чапкіса Анна Сафрончик засвітила свого залицяльника

Як пише Politeka.net, красуня довго намагалася тримати своє особисте життя в секреті, але журналісти застукали її на відпочинку з новим коханим. У кадр фотографів потрапили пікантні моменти, коли Анна пристрасно цілувалася і обіймалася з красенем на пляжі. Сафрончик позувала у відвертому бікіні з трусами-стрінгами. Вона засвітила свою розкішну струнку фігурку.

В Instagram Анна опублікувала фото журналістів і здивувала заявою.

"Ми знайомі недавно, давно ховалися, але, на жаль, з учорашнього дня...папараці..Отже... Представляю вам Gió!",- заявила актриса.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Пощастило чоловікові", "Хто може бути щасливішим, ніж він?", "Моя мрія закінчується тут", "А звідки у вас фото папараці?!", "Яка прекрасна п'ята точка", "Але таку крутість неможливо приховати! Красиво!", "Я знаю! Ти красива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анна Сафрончик в купальнику продефілювала по пляжу, вразивши сина Ротару:"грецька богиня".

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