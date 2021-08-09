Красотка показала себя не такой, как всегда

Внучка Народного артиста Украины, экс-судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, похвасталась фигурой в красивом платье

Анна Сафрончик стала известной в Италии моделью и актрисой, передает Politeka.net. Красотку приглашают на различные съемки, в которых она примеряет интересные образы.

В этот раз артистка появилась в платье с корсетом по моде 19 века. Наряд подчеркнул фигуру Анны, а глубокое декольте прибавило эффектности. Завершили образ украшения и прическа, подходящие под стиль того времени.

Стоит отметить, что в таком виде звезда снимается в новой картине.

Всего за 20 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Безумно красивая", "Молодец", "😍😍😍😍😍😍😍😍 у меня сердечный приступ...... Красота из других времен", "Наконец, все в идеале 😍❤️", "Леди ❤️", "Выходите за меня замуж", "Какая отличная в образе настоящей королевы", "Красивая и неповторимая!!", - написали пользователи сети.

Отметим, Анна Сафрончик с 13 лет живет в Италии, когда ее родители - тенор Евгений Сафрончик и балерина Лилия Чапкис - мигрировали.

С тех пор девушка сумела построить успешную карьеру модели и актрисы. Сейчас также звезда развивает свой микроблог в Инстаграм.

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