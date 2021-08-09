Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма зворушливо звернувся до дружини, згадавши вечір їхнього знайомства

9 серпня Влад і Лілія Яма відсвяткували 14-ту річницю свого знайомства. З цієї нагоди пара поділилася зворушливими постами на своїх сторінках в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Раніше подружжя вже розповідало, що вони познайомилися в клубі, проте цього разу вирішили розкрити нові подробиці про цю історію. Так, Яма зізнався, що місяць набирався сміливості, щоб познайомитися з «цією красунею», а коли вони разом протанцювали до ранку, відразу зрозумів, що «це серйозно».

Лілія поділилася власною версією оповідання.

"Шокуюча правда про нас...рівно 14 років тому до мене підвели молоду людину, познайомили і представили як «Влад Яма». Але на момент знайомства я була не в курсі, що майже вся країна його знає. А у мене просто банально був зламаний телевізор... він, напевно, чекав моєї запаморочливої реакції, але ні...", - згадала красуня.

Вона додала, що в ту ніч вони удвох танцювали до самого ранку і разом зустріли світанок.

"14 років пролетіли як один день", - додала дружина танцюриста.

Вони з чоловіком також поділилися романтичними спільними фото.

Нагадаємо, Влад Яма відірвався з сином на відпочинку після зворушливого зізнання.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями чесно зізналася, чому їх син не ходить в дитячий сад.

Також Politeka писала, що красуня-дружина Влада Ями розбурхала знімками з карпатського лісу.