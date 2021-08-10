З'явилася нова інформація щодо побиття танцюриста Наді Дорофєєвої-Євгена Гончаренка

Несподівані подробиці про нападника і про те, що зараз з постраждалим хлопцем, розповів вітчим останнього В'ячеслав, передає «Обозреватель».

Побитий Женя все ще в стабільно важкому стані. Лікарі щодня дають хлопцеві снодійне і спостерігають за його реакцією. Поки вона занадто різка, тому виводити його з медикаментозного сну не можна.

Відзначається, що в такому стані він може пробути ще кілька місяців. Лікарі розповідають, що подібні пацієнти можуть перебувати в штучній комі 30-60 днів, але потім повертаються до нормального стану.

Також В'ячеслав повідомив, що зараз ліва частина тіла Жені знерухомлена, тому у нього порушена опорно-рухова система.

Щодня на ліки йде від 3 до 5 тисяч гривень. Збір коштів на лікування триває.

"Якщо він вийде з медикаментозного сну, то грошей вистачить, а якщо триватиме півторарічна реабілітація, то коштів знадобиться більше. Женя втратив роботу, і тому гроші будемо збирати, поки не проясниться ситуація з його здоров'ям", – зазначив В'ячеслав.

Чоловік підкреслив, що також у зборі коштів допомагає благодійний фонд. У разі, якщо залишаться гроші – їх передадуть на лікування іншій дитині.

Ті, у кого є можливість допомогти, можуть перевести зручну суму на карту 5355 0820 1515 4899 на ім'я Гапон В'ячеслав, вітчим Жені (Укргазбанк).

Що стосується нападника, то, за словами вітчима побитого танцюриста, його вже звільнили з управління державної охорони України. Також чоловіка затримали до середини вересня.

"...відомо, що на батьківщині цього чоловіка у нього була ціла банда, яка регулярно б'є людей. Цю інформацію також передали правоохоронцям", - додав В'ячеслав.

Нагадаємо, танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побили вранці 1 серпня, коли він з друзями виходив з нічного клубу в Києві. У хлопця був крововилив в мозок. Йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

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