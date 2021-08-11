Щосили йде підготовка до прямих ефірів чергового сезону "Танців з зірками", прем'єра якого вже 5 вересня

Так, на офіційній сторінці шоу в Instagram оголосили старт продажу квитків на прямі ефіри, передає Politeka.net. Ціни варіюються від 1500 до 5000 гривень. А ось за присутність в залі на найпершому прямому ефірі бажаючим доведеться розщедритися до 7000 гривень.

Крім вартості квитків, організатори вперше офіційно показали склад суддів. Судячи з афіші, це вже всім знайомі прима-балерина Катерина Кухар і хореограф Влад Яма, а ось замість покійного Григорія Чапкіса в цьому році суддівське крісло зайняв танцюрист Влад Чмерковський, який був колись героєм першого сезону "Холостяка".

Головним хореографом стала Альона Шоптенко. Нові обличчя і в складі організаторів. Олена Коляденко повернулася на шоу, тепер не в якості судді, а креативного продюсера.

З промо-ролика, який вийшов кілька днів тому, стало зрозуміло, що учасниками "Танців з зірками 2021" стануть гумористка і зірка «Жіночого кварталу» Анастасія Оруджова, капітан команди «Стоянівка» в «Лізі сміху» Іван Люленов і актор Костянтин Войтенко. Крім того, свої сили в танцях випробують співачка Джамала, вокаліст «ТНМК» Фагот, солістка «KAZKA» Олександра Зарицька, фронтмен «KADNAY» Дмитро Каднай і чемпіон України з еротичного танцю Олексій Суровцев.

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