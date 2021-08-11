Відома українська співачка Надія Мейхер показала свою молодшу доньку

Надія Мейхер щаслива мама трьох дітей: співачка виховує двох дочок – 6-річну Анну і Марію, а також сина від першого шлюбу – 16-річного Ігоря, якому вже 18 років. При цьому артистка не любить показувати своїх дітей в мережі. Подібні кадри можна вважати досить рідкісними.

Як пише Politeka.net, на новому фото в Instagram Мейхер показала свою доньку, яка намагалася розпалити вогонь, використовуючи каміння.

"Під враженнями від перегляду мулльтика "Сімейка крудс". Моя Марійка вирішила перевірити, чи можливо таким способом добути вогонь", - пояснила співачка.

Нагадаємо, Надія Мейхер таємно вийшла заміж за російського бізнесмена Михайла Уржумцева, генерального директора "Мелон ФЕШН ГРУП" (власник модних брендів Zarina і Love Republic) в 2014 році і взяла його прізвище.

До цього, в 2012 році Надія народила Михайлу першу дочку Анну, а в жовтні 2015 року Надія стала мамою втретє, подарувавши життя доньці Марії.

Відзначимо, Мейхер разом своїми дочками виступила в шоу"Танці з зірками". Це був перший раз, коли вона представила публіці своїх дівчаток.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер вигуляла незвичайну сукню з декольте в Італії.

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