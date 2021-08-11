Відома українська співачка Надія Мейхер показала свою молодшу доньку
Надія Мейхер щаслива мама трьох дітей: співачка виховує двох дочок – 6-річну Анну і Марію, а також сина від першого шлюбу – 16-річного Ігоря, якому вже 18 років. При цьому артистка не любить показувати своїх дітей в мережі. Подібні кадри можна вважати досить рідкісними.
Як пише Politeka.net, на новому фото в Instagram Мейхер показала свою доньку, яка намагалася розпалити вогонь, використовуючи каміння.
"Під враженнями від перегляду мулльтика "Сімейка крудс". Моя Марійка вирішила перевірити, чи можливо таким способом добути вогонь", - пояснила співачка.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Під Одесою відкопали траншеї з останками людей, кадри з місця: "тіл настільки багато, що..."
"Залишилася дружина і чотири доньки": зупинилося серце депутата Ради восьмого скликання
Нові подробиці нападу на танцюриста Дорофєєвої і що з ним зараз: "Щодня на ліки йде від 3 до 5 тисяч"
Дощі та град обрушаться на Україну з новою силою, оголошено штормове попередження: кому не пощастить
Нагадаємо, Надія Мейхер таємно вийшла заміж за російського бізнесмена Михайла Уржумцева, генерального директора "Мелон ФЕШН ГРУП" (власник модних брендів Zarina і Love Republic) в 2014 році і взяла його прізвище.
До цього, в 2012 році Надія народила Михайлу першу дочку Анну, а в жовтні 2015 року Надія стала мамою втретє, подарувавши життя доньці Марії.
Відзначимо, Мейхер разом своїми дочками виступила в шоу"Танці з зірками". Це був перший раз, коли вона представила публіці своїх дівчаток.
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер вигуляла незвичайну сукню з декольте в Італії.
Як повідомляла Politeka, 39-річна Надя Мейхер в нижній білизні покрасувалася перед дзеркалом: хоч зараз назад у ВІА Гру
Також Politeka писала, що Мейхер засвітила пишні форми в міні-бікіні: "Беллуччі відпочиває"