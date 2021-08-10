Тіні Кароль, Златі Огневич і Олі Поляковій, у яких за плечима 10-15 років кар'єрного росту, дихають у спину "новачки"

Так, на сторінці порталу шоу-бізнесових новин MUZVAR в Instagram опублікували цікаву добірку зі свіжими треками від нових українських артистів, передає Politeka.net.

"Кожен раз чуємо одне й теж:" Тіна, Оля, Настя, Надя, Злата, Джа це добре, але де нові?! Так ось вони, п'ятірка молодих, талановитих і вже з крутим матеріалом", - йдеться в підписі.

Публіці запропонували оцінити талант, харизму і смак таких співачок, як ROXOLANA (25 червня дівчина випустила свій перший сингл "Очима" на вірші Ліни Костенко, а зараз вийшов її вже черговий трек "Франко". У кліпі, до речі, знімалася народна артистка Ніна Матвієнко), ZELENOOKA, Sereeen, Sofia Shanti і Roma.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене та почуте:

"Вау... І саунд у всіх піснях якісний, як треба. Ого!"

"Не дотягують вони, як на мене, поки що до Супер Поп-дів України. Але можливо через пару рочків все зміниться 🙃"

"Всіх знаю всі круті, всіх слухаю😂 😍 "гордий промінь" на повторі❤️"

"Круто, дуже радий, що дійсно крута Українська нова музика👏"

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