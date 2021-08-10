Популярна українська телеведуча і зірка каналу "Україна" Лілія Ребрик поділилася новим фото в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є відомою ведучою і актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки телеканалу "Україна", на якому вела програму"Ранок з Україною". Лілія активно веде соціальні мережі і ділиться моментами з життя з шанувальниками.

Так, на цей раз дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона не одна, а в компанії з популярним телеведучим Григорієм Германом.

" У цього чудовий, веселий, життєрадісний людина Григорія Германа сьогодні ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ !!! Приєднувати до привітань! Бажавши, не стримуйте себе !!! Він той варт))) Нехай збуваються мрії, нехай буде тепло, нехай буде смачно, і весь тільки в любов...і так завжди! "

Шанувальники засипали телеведучих компліментами в коментарях під публікацією і привітали чоловіка: "перетворення героїні. Вона поводиться по іншому. Команда-вогонь. Лілія, ви прекрасні як завжди", " завжди такий класнючий! таких людей приємно вітати! Фарта у всьому вам, Григорій!".

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