Українська співачка Надія Дорофєєва блиснула ідеальною фігуркою в стильному молодіжному одязі

Як передає Politeka.net, 31-річна Дорофєєва є кумиром української молоді та іконою стилю. Вона завжди стежить за своїм зовнішнім виглядом і слідує трендам. Шанувальниці ж розбирають образи Дорофєєвої по крупинках, щоб і самим повторити їх.

Цього разу зірка вирішила вибрати хуліганський лук. Вона одягла коротеньку футболку, яка підкреслила її витончену талію, а також об'ємні подовжені шорти, які нагадували чоловічі. Шорти акцентували увагу на округлих стегнах співачки і підкреслили її худорлявість. Образ доповнила кепка.

Варто відзначити, що Дорофєєва багато часу приділяє спортивному навантаженню. У себе в Instagram вона неодноразово показувала, що займається спортом вдома. При цьому артистка не відмовляє собі в їжі. Вона дуже любить поїсти, особливо коли вдома за плитою стоїть її зірковий чоловік Володимир Дантес.

Відзначимо, що в сторіс з'явилися також кадри з тренування, на яких Надя розучувала нові рухи для свого шоу.

Нагадаємо, що Дорофєєва після річниці із зірковим чоловіком засвітилася в обіймах Макса Барських.

Раніше Politeka писала, що Дорофєєва в мініатюрному топі і шортах розбурхала кадром без фільтрів: "на низькому старті".

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва в мікро-топі побалувала пікантним виглядом перед дзеркалом.