Зірка "Дизель шоу", український актор, телеведучий і сценарист Євген Гашенко поділився правилами, які спрощують йому життя

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram.

"Всім раджу: вранці п'ять хвилин посміхатися-настрій на весь день покращиться", - упевнений артист.

Також Євген Гашенко поділився секретом щасливих стосунків, і показав фото зі своєю дружиною Ольгою, яка займається дизайном одягу. Одружилися вони в 2013 році. А в 2016 році у пари народився син Іван.

«У відносинах головне довго не тримати образи-покусалися, посміялися, помирилися і побігли далі», - зазначив Євген.

Гумор Гашенко взагалі вважає дуже корисним.

"Гумор-це дуже сильне "ліки" від депресії, сезонних недуг. Вчені не дарма підтвердили, що сміх, нехай на хвилинку, але продовжує життя", - додав артист.

Нагадаємо, Єгор Крутоголов з "Дизель шоу" похвалився сином-переможцем, відео: "триразовий чемпіон України"

Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу" запалили на Волзі, кадри з Росії: "Так на корпоратив ми ще не добиралися"

Також Politeka писала, що зірки "Дизель шоу" в нижній білизні оригінально привітали українців: "це стосується кожного"