Зірка "Дизель шоу", український актор, телеведучий і сценарист Євген Гашенко поділився правилами, які спрощують йому життя
Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram.
"Всім раджу: вранці п'ять хвилин посміхатися-настрій на весь день покращиться", - упевнений артист.
Також Євген Гашенко поділився секретом щасливих стосунків, і показав фото зі своєю дружиною Ольгою, яка займається дизайном одягу. Одружилися вони в 2013 році. А в 2016 році у пари народився син Іван.
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«У відносинах головне довго не тримати образи-покусалися, посміялися, помирилися і побігли далі», - зазначив Євген.
Гумор Гашенко взагалі вважає дуже корисним.
"Гумор-це дуже сильне "ліки" від депресії, сезонних недуг. Вчені не дарма підтвердили, що сміх, нехай на хвилинку, але продовжує життя", - додав артист.
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