Звезды "Дизель шоу" показали, как проводят время на реке Волга

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Алексей Соколов отправились в Россию. Компания является не только участниками "Дизель шоу", но и команды КВН "Уездный город". Вся троица опубликовала фотографии из путешествия у себя в Инстаграм.

На фотографии, которую опубликовал Писаренко, парочка позировала втроем, открыв рты на камеру. Как можно заметить, мужчины сидели на яхте, катаясь по Волге.

"Так на корпоратив мы ещё не добирались ни разу……", - написал Сергей.

Соколов тоже опубликовал фото, где был сам, держась за мотор на 400 лошадиных сил.

Никишин показал фото подобное, как у Писаренко, только чуть из иного ракурса.

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