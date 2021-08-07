Звезды "Дизель шоу" показали, как проводят время на реке Волга
Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Алексей Соколов отправились в Россию. Компания является не только участниками "Дизель шоу", но и команды КВН "Уездный город". Вся троица опубликовала фотографии из путешествия у себя в Инстаграм.
На фотографии, которую опубликовал Писаренко, парочка позировала втроем, открыв рты на камеру. Как можно заметить, мужчины сидели на яхте, катаясь по Волге.
"Так на корпоратив мы ещё не добирались ни разу……", - написал Сергей.
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Соколов тоже опубликовал фото, где был сам, держась за мотор на 400 лошадиных сил.
Никишин показал фото подобное, как у Писаренко, только чуть из иного ракурса.
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