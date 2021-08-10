Звезда «Дизель шоу», украинский актер, телеведущий и сценарист Евгений Гашенко поделился правилами, которые упрощают ему жизнь

Как пишет Politeka.net, на официальной странице Студии в Инстаграм.

«Всем советую: утром пять минут улыбаться – настроение на весь день улучшится», - уверен артист.

Также Евгений Гашенко поделился секретом счастливых отношений, и показал фото со своей женой Ольгой, которая занимается дизайном одежды. Поженились они в 2013 году. А в 2016 году у пары родился сын Иван.

«В отношениях главное долго не держать обиды – покусались, посмеялись, помирились и побежали дальше», - отметил Евгений.

Юмор Гашенко вообще считает очень полезным.

«Юмор – это очень сильное «лекарство» от депрессии, сезонных недугов. Ученые не зря подтвердили, что смех, пусть на минутку, но продлевает жизнь», - добавил артист.

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