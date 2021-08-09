Звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов похвастался своим сыном Львом Крутоголовым
Как передает Politeka.net, Егор Крутоголов является известным украинским юмористом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Дизель шоу". Еще в 2006-ом году Егор женился на Екатерине, с которой у них в 2010-ом году родился сын Лев. Артист активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Егор поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах артист показывает своего сына Льва, как победителя чемпионата Украины по картингу. Также он целует свою жену Екатерину.
"Ну вот и всё. Чемпионат Украины 2021 закончен. Чемпион Украины Лев Крутоголов...Трехкратный", сообщил поклонникам Егор Крутоголов.
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"Это мой сынок...Я его папа", подметил юморист.
Поклонники поздравили Егора Крутоголова и его сына с победой и засыпали их положительными комментариями: "С победой вас!", "Наша гордость".
Также к поздравлениям присоединилась известная телеведущая канала "1+1" Лилия Ребрик.
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