Учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак поділився яскравими кадрами зі свого дня народження

Як передає Politeka.net, в Instagram блогер опублікував фото, на якому розважався в басейні зі своїм другом і переможцем шоу Олександром Еллертом. Хлопці осідлали надувні матраци і насолоджувалися святом.

"12 з 10! Всім спасибі! Далі-більше!",- підписав фото Рибак.

У коментарях йому залишили масу відгуків і привітань. Не обійшлося і без згадок про Ксенію Мішину.

"Ну це круто коли надійний дружбанчик!", "Фотки-агонь! Особливо перша", "З минувшим ювілеєм! Дуже круто, коли друзі поруч, при чому справжні, віддані, надійні і в горі і радості", "Вітаю! А ще вітаю, що Мішина не тебе вибрала. Позбувся емоційних гойдалок. Еллерт по-дружньому почистив тобі карму", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що на день народження Рибака прийшли також Євген Ковтуненко та Олексій Тригубенко, які теж брали участь у «Холостячці».

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