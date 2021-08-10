Відома актриса українського походження Ольга Куриленко порадувала шанувальників атмосферним фото

Як передає Politeka.net, в Instagram 41-річної зірки з'явився ефектний знімок, на якому актриса зі своєю подругою танцювали на тлі прекрасних пейзажів. Красуні були одягнені в довгі сарафани з відкритою спиною. Вони залишилися без взуття і пустилися в танок босоніж. Було видно, що дівчата отримують задоволення від танцю. Атмосферності знімку додали прекрасні види.

"Відьми або феї?",- грайливо підписала знімок зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків і приємних слів.

"Красуня", "Дивовижно! З кожним днем все красивіше!", "Красиві феї", "Безумовно красиві феї", "Сирени", "Ангели", "мудрість відьом казкового світу", "красиві відьми або феї", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що в сторіс Куриленко поділилася відео з вечірки на честь дня народження когось із її близьких. Актриса позувала в купальнику з розпатланим волоссям. Вона кокетувала на камеру і красиво танцювала.

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