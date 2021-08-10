Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников атмосферным фото
Как передает Politeka.net, в Инстаграм 41-летней звезды появился эффектный снимок, на котором актриса со своей подругой танцевали на фоне прекрасных пейзажей. Красотки были одеты в длинные сарафаны с открытой спиной. Они остались без обуви и пустились в пляс босиком. Было видно, что девушки получают удовольствие от танца. Атмосферности снимку добавили прекрасные виды.
«Ведьмы или феи?», - игриво подписала снимок звезда.
В комментариях ей оставили массу отзывов и приятных слов.
«Красотка», «Удивительно! С каждым днем все красивее!», «Красивые феи», «Определенно красивые феи», «Сирены», «Ангелы», «Мудрость ведьм сказочного мира», «Красивые ведьмы или феи», - пишут пользователи сети.
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Добавим, что в сторис Куриленко поделилась видео с вечеринки в честь дня рождения кого-то из ее близких. Актриса позировала в купальнике с растрепанными волосами. Она кокетничала на камеру и красиво танцевала.
Напомним, что Ольга Куриленко впечатлила красотой в "царственном" образе: фото актрисы.
Ранее Politeka писала, что Ольга Куриленко показала, чем занимается на съемках: "Очень тяжелая работа".
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