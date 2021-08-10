Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников атмосферным фото

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 41-летней звезды появился эффектный снимок, на котором актриса со своей подругой танцевали на фоне прекрасных пейзажей. Красотки были одеты в длинные сарафаны с открытой спиной. Они остались без обуви и пустились в пляс босиком. Было видно, что девушки получают удовольствие от танца. Атмосферности снимку добавили прекрасные виды.

«Ведьмы или феи?», - игриво подписала снимок звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов и приятных слов.

«Красотка», «Удивительно! С каждым днем все красивее!», «Красивые феи», «Определенно красивые феи», «Сирены», «Ангелы», «Мудрость ведьм сказочного мира», «Красивые ведьмы или феи», - пишут пользователи сети.

Добавим, что в сторис Куриленко поделилась видео с вечеринки в честь дня рождения кого-то из ее близких. Актриса позировала в купальнике с растрепанными волосами. Она кокетничала на камеру и красиво танцевала.

Напомним, что Ольга Куриленко впечатлила красотой в "царственном" образе: фото актрисы.

Ранее Politeka писала, что Ольга Куриленко показала, чем занимается на съемках: "Очень тяжелая работа".

Также Politeka сообщала, что Ольга Куриленко подразнила сладкими формами у бассейна: эффектные фото.