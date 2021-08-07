Популярна голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко показала себе в сліпучому образі

Незважаючи на активну акторську діяльність Ольга Куриленко бере участю в зйомках, як модель.

Артистка прославилася на весь світ роллю дівчини Бонда в серії фільмів про агента 007, вона активний користувач Instagram і часто радує глядачів яскравими знімками, передає Politeka.net.

У 41 рік Ольга як і раніше дуже красива: високий зріст, біла шкіра, модельні параметри, сіро-блакитні очі, пухкі губи і білосніжна посмішка. У неї неможливо не закохатися.

Для нової фотосесії на вбралася в екстравагантне плаття по фігурі у вигляді мозаїки, доповнивши все стильною зачіскою і мейком.

Їй зробили пишні блискучі локони і макіяж в стилі бурлеск.

Актриса граціозно попозувала на тлі картини, немов давньоєгипетська цариця Нефертіті.

Шанувальники захопили від побаченого, назвавши Ольгу "бажаною дівчиною".

До слова, Ольга Куриленко отримала безліч ролей в голлівудських фільмах. Вона знімалася в американських картинах "Хітмен", " Макс Пейн", "Квант милосердя", "Центуріон", "Сім психопатів", "Облівіон" і в "Чорній Вдові".

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