Популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала себя в ослепительном образе

Несмотря на активную актерскую деятельность Ольга Куриленко принимает участием в съемках, как модель.

Артистка прославилась на весь мир ролью девушки Бонда в серии фильмов об агенте 007, она активный пользователь Instagram и часто радует зрителей яркими снимками, передает Politeka.net.

В 41 год Ольга по-прежнему очень красива: высокий рост, белая кожа, модельные параметры, серо-голубые глаза, пухлые губы и белоснежная улыбка. В нее невозможно не влюбиться.

Для новой фотосессии на нарядилась в экстравагантное платье по фигуре в виде мозаики, дополнив все стильной прической и мейком.

Ей сделали пышные блестящие локоны и макияж в стиле бурлеск.

Актриса грациозно попозировала на фоне картины, словно древнеегипетская царица Нефертити.

Поклонники восхитили от увиденного, назвав Ольгу "желанной девушкой".

К слову, Ольга Куриленко получила множество ролей в голливудских фильмах. Она снималась в американских картинах «Хитмэн», «Макс Пэйн», «Квант милосердия», «Центурион», «Семь психопатов», «Обливион» и в «Черной вдове».

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко поразила видом в компании лохматых "красавчиков": новое фото со съемок.

Как сообщала Politeka, Украинская девушка Бонда Куриленко смутила новым тату на видном месте: "Надеюсь, это подделка".

Также Politeka писала, что Украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила радикальными изменениями во внешности ради роли: "Нет улыбки, всё серьёзно".