Відома актриса, режисер і сценарист Ольга Куриленко блиснула фігурою в купальнику
Відома голлівудська актриса, уродженка України, Ольга Куриленко свого часу отримала широку популярність після ролі дівчини Бонда в шпигунському фільмі про агента 007. Зараз вона знімається в різних фільмах, а також активно веде сторінку в Instagram, за якою стежать 772 тисячі фоловерів.
У нових сторіс Ольга Куриленко поділилася літнім контентом. У жовтому купальнику з рюшами і прикрашеному квіткою капелюсі актриса влаштувала танці біля басейну під запальну музику.
Шанувальники змогли розглянути струнку засмаглу фігуру 41-річної красуні. Модельне минуле Ольги навчило завжди тримати себе в хорошій фізичній формі. І це їй вдається, як можна упевнитися на нових кадрах.
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Ольга Куриленко раніше зізнавалася, що має хорошу генетику, тому не поправляється скільки б не їла. Вона не дотримується строгих дієт, намагаючись їсти просту домашню їжу.
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко вразила виглядом в компанії кошлатих "красенів": нове фото зі зйомок.
Як повідомляла Politeka, Куриленко збентежила новим тату на видному місці:"сподіваюся, це підробка".
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко вразила радикальними змінами в зовнішності заради ролі:"ні посмішки, все серйозно".