Зато зимой будет тепло

Актриса Ольга Куриленко, снявшаяся в одной из частей Бондианы, вызвала бурю оригинальным ансамблем в одежде

Так, 41-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном наряде - специально для интервью в одном из глянцев, передает Politeka.net.

"Еще одно изображение из моей редакционной статьи для @1883magazine. #интервью #Marvel #MCU #BlackWidow #BW #MarvelUniverse", - говорится в подписи.

На снимке Ольга позировала в рваном плаще, дутых штанах и черных кожаных стрипах, с характерной для них массивной платформой и каблуком. Волосы актриса пригладила назад, а руки расставила в стороны, "хищно" взглянув в камеру через плечо.

Публика активно комментирует "эксперимент" Ольги:

"Отличный образ!"

"Счастья в новом месяце!!! Красиво 🤍"

"Смотрю твой The bay of silence. Молодец как всегда"

"Ты заслуживаешь небес, детка, и с каждым днем ты выглядишь все красивее...! 🌷👉 Но не принимай никого, кто не оттуда..." Хорошего дня"

"Штаны, боже мой. Бьюсь об заклад, будет тепло зимой"

"Оля смотрю все ваши фильмы, считая вас украинкой. А вы себя больше ассоциируете со славянскими корнями. Почему прямо не сказать, что я украинка или обратное!"

Напомним, Ольга Куриленко впечатлила слишком молодым видом, за что ей дали 21, не больше

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