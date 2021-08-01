Актриса Ольга Куриленко, снявшаяся в одной из частей Бондианы, вызвала бурю оригинальным ансамблем в одежде
Так, 41-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном наряде - специально для интервью в одном из глянцев, передает Politeka.net.
"Еще одно изображение из моей редакционной статьи для @1883magazine. #интервью #Marvel #MCU #BlackWidow #BW #MarvelUniverse", - говорится в подписи.
На снимке Ольга позировала в рваном плаще, дутых штанах и черных кожаных стрипах, с характерной для них массивной платформой и каблуком. Волосы актриса пригладила назад, а руки расставила в стороны, "хищно" взглянув в камеру через плечо.
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Публика активно комментирует "эксперимент" Ольги:
"Отличный образ!"
"Счастья в новом месяце!!! Красиво 🤍"
"Смотрю твой The bay of silence. Молодец как всегда"
"Ты заслуживаешь небес, детка, и с каждым днем ты выглядишь все красивее...! 🌷👉 Но не принимай никого, кто не оттуда..." Хорошего дня"
"Штаны, боже мой. Бьюсь об заклад, будет тепло зимой"
"Оля смотрю все ваши фильмы, считая вас украинкой. А вы себя больше ассоциируете со славянскими корнями. Почему прямо не сказать, что я украинка или обратное!"
Напомним, Ольга Куриленко впечатлила слишком молодым видом, за что ей дали 21, не больше
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