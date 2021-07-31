Актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, поделилась видео, показав, как проводит выходные



Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко является популярной актрисой, которая еще в подростковом возрасте покинула Бердянск и начала строить карьеру в Европе. Сейчас девушка очень востребованная актриса, а также активно делится в своем Инстаграм интересными кадрами.

На новых кадрах Куриленко позировала в желтом платье. Красотка зашла в воздушный шар, когда его пытались поднять. Наряд у Ольги был с открытой спиной и разрезами и девушка с удовольствием показывала свою фигуру.

"За кадром съемок", - написала Ольга под кадрами.

Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:

"Любовь, какой веселый день", "Ты слишком милая", "Прекрасная Ольга", "Буфера", "Прекрасная музыка и ваши синхронизированные синусоидальные движения", "Вот так чудеса на свете. Рыбку заманили в сети. Только Рыбка не простая. Эта Рыбка золотая".

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