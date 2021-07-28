Известная актриса Ольга Куриленко показала себя на прогулке по неизведанной Франции

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко в подростковом возрасте покинула Украину и стала пробовать себя в качестве модели. Но покорять подиумы красотке было не суждено, ведь красотка прославилась как актриса благодаря картине "Париж, я тебя люблю". После этого девушка снялась во многих картинах, но больше всего известна по фильму о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", где стала девушкой агента 007.

Актриса продолжает сниматься в кино, а также ведет Инстаграм, где делится всем интересным. На новом фото, которая красотка опубликовала в блоге, Ольга была в мини-платье, шляпке и сумкой. Девушка стояла в храме, улыбаясь на фоне древних стен.

"Каждая деревня во Франции имеет свое очарование", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оля привет из России! Мы тебя любим)", "Красивая, что за церковь", "Орган крутой", "У вас есть своя особенная красота.

Так что я не вижу ни одного города во Франции.

Я смотрю только на тебя, а мое сердце уже во Франции", "да, но не выдерживает сравнения с итальянскими деревнями".

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила молодым видом в платье с горошками

А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко очаровала фигурой в струящемся платье

Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко поразила моложавым видом без макияжа



