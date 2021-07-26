Популярная актриса Ольга Куриленко, которая известна по фильму о Джеймсе Бонде, впечатлила ярким образом на прогулке

Как пишет Politeka.net, 41-летняя звезда сходила на ужин, приодевшись в яркое струящееся платье. Артистка подчеркнула талию черным пояском, который игриво был завязан на бантик. Осветленные волосы Куриленко были распущены и красиво спадали на плечи. Актриса улыбалась, что делало ее фото особенно завораживающим.

«Вкусная еда в ресторане Park Chinois в Лондоне! А еще какое потрясающее место», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Некоторые отметили, что с темными волосами звезда выглядела лучше.

«Любимая», «Шикарная», «Ты такая красивая, такая милая», «Моя дорогая», «Такая красивая дама», «Вот это да. Ты выглядишь великолепно», «Дорогая, ты просто великолепна... но мне не нравятся светлые волосы... надеюсь, это для роли в кино... но ты выглядишь потрясающе брюнеткой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Куриленко поразила фигурой в мини-бикини: "Просто нет слов...".

Также Politeka рассказывала, что Куриленко впечатлила моложавым видом без макияжа: "Тебе 21 год, верно?".

А еще Politeka писала, что Куриленко в платье из блесток превзошла себя: "О, соблазнительные ножки".