Французька актриса з українським корінням 41-річна Ольга Куриленко приміряла блискучий наряд з сіточкою

Актриса звикла вести свій профіль в Instagram досить активно, щоб підтримувати увагу шанувальників. Цього разу Ольга показала досить сміливий образ.

Як правило артистка віддає перевагу лаконічним і простим вбранням без яскравих прикрас і принтів. Причому в повсякденному житті Куриленко не використовує яскравий макіяж і зачіски. В цей же раз новий образ відзначився від звичних нарядів.

Тонке плаття з сіточки з розсипом рожевих паєток і намистин перетворило Ольгу до невпізнання, а чорний перуку з короткою довгою перетворив зірку в стильну кокетку на одному з представлених кадрів.

"Мені сподобалася ця зйомка з моїм другом @vanmalder. Бажаю всім прекрасних вихідних!"- написала Ольга в Instagram.

Шанувальники відповіли:

"Зачарувала Оля; яка струнка фігура; про спокусливі ніжки; Прекрасна мила Олечка; Красиво❤️; сонячний промінчик».

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