Французька актриса з українським корінням 41-річна Ольга Куриленко приміряла блискучий наряд з сіточкою
Актриса звикла вести свій профіль в Instagram досить активно, щоб підтримувати увагу шанувальників. Цього разу Ольга показала досить сміливий образ.
Як правило артистка віддає перевагу лаконічним і простим вбранням без яскравих прикрас і принтів. Причому в повсякденному житті Куриленко не використовує яскравий макіяж і зачіски. В цей же раз новий образ відзначився від звичних нарядів.
Тонке плаття з сіточки з розсипом рожевих паєток і намистин перетворило Ольгу до невпізнання, а чорний перуку з короткою довгою перетворив зірку в стильну кокетку на одному з представлених кадрів.
Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці
Дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала свою фігуру після пологів: "Як желешка виглядає, 69 кг"
Прийомна дочка Потапа з сім'єю поїхала за кордон і здивувала заявою: "Потрапляючи в такі..."
Не стало легендарної актриси, її талант захоплював багатьох: "Жінка неповторної краси"
"Затопить серйозно": Україна стане епіцентром стихії в Європі, попередження синоптика
"Мені сподобалася ця зйомка з моїм другом @vanmalder. Бажаю всім прекрасних вихідних!"- написала Ольга в Instagram.
Шанувальники відповіли:
"Зачарувала Оля; яка струнка фігура; про спокусливі ніжки; Прекрасна мила Олечка; Красиво❤️; сонячний промінчик».
Нагадаємо, що Ольга Куриленко спантеличила виглядом зі світлим волоссям: "на перший погляд здалося, що...".
Раніше Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко в сукні з розрізом підкорила новим образом: "елегантна Краса".
А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко вразила новим образом у чорному: "Ох, Ольга...".