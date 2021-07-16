Актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка прославилася після ролі дівчини Джеймса Бонда, підкорила видом на заході з нагоди виходу фільму "Чорна Вдова"

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в елегантній чорній сукні з розрізом. Куриленко красувалася з новим кольором волосся і в новому образі, який припав їй до лиця. Макіяж підкреслив індивідуальність актриси.

"День преси у Великобританії для "Чорної Вдови", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні, яка зіграла роль другого плану у фільмі «Чорна Вдова», залишили масу приємних відгуків.

"Найдостойніший наряд, з усіх що я бачив", "як завжди, я піду подивитися фільм "Чорна вдова", як тільки дізнаюся вашу дивовижну роль в ньому", "оглушлива", "Чудова", "Приголомшливий вид", "Елегантна краса", "Ви така красива, мем", "Я ваш великий шанувальник", - пишуть користувачі Мережі.

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