Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, показала ідеальну фігуру в красивій сукні

Ольга Куриленко від природи дуже струнка, і для цього практично не прикладає зусиль, пише Politeka.net.

Артистка зізналася в одному з інтерв'ю, що тільки готуючись до важливих зйомок займається спортом разом з тренером, а в інші дні віддає перевагу легкому навантаженню.

На новому фото в Instagram Ольга похвалилася ідеальною фігурою в незвичайному бузковому платті. Наряд ніби складався з клаптиків, а крізь нього пробивалася "шовкова" шкіра.

Красуня з непристойно довгого розрізу виставила стрункі ніжки в босоніжках на шпильках.

Завершили образ гарний макіяж і зачіска.

"Мені сподобалася ця зйомка з моїм хорошим другом @vanmalder 😊", - написала Ольга.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів:

"Дуууже Красиво і чуттєво! 😍 🔥 ❤ ️ ", "Приголомшливий вигляд 💥 💥 💥", "Така прекрасна", "чудова», «прекрасні ніжки, крихітко», «дуууже гаряче», «прекрасно», «чудово !! 🔥🔥🔥🔥 🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾 »,« Прекрасна красуня", " яскравий діамант💎", " ти вічна красуня😍", " Абсолютно шикарна, як завжди 🔥🔥🔥❤️❤️🔥🔥🔥".

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