Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, показала идеальную фигуру в красивом платье

Ольга Куриленко от природы очень стройная, и для этого практически не прикладывает усилий, пишет Politeka.net.

Артистка призналась в одном из интервью, что только готовясь к важным съемкам занимается спортом вместе с тренером, а в остальные дни предпочитает легкую нагрузку.

На новом фото в Инстаграм Ольга похвасталась идеальной фигурой в необычном сиреневом платье. Наряд будто состоял из лоскутков, а сквозь него пробивалась "шелковая" коже.

Красотка из неприлично длинного разреза выставила стройные ножки в босоножках на шпильках.

Завершили образ красивый макияж и прическа.

"Мне понравилась эта съемка с моим хорошим другом @vanmalder 😊", - написала Ольга.

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев:

"Ооочень Красиво и Чувственно! 😍🔥❤️", "Потрясающий вид 💥💥💥», «Такая прекрасная», «Замечательная», «Прекрасные ножки, детка», «Оооочень горячо», «Прекрасно», «Замечательно !! 🔥🔥🔥🔥 🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾🇺🇾 »,« Прекрасная красотка", "Яркий бриллиант 💎", "Ты вечная красавица 😍", "Абсолютно шикарная, как всегда 🔥🔥🔥❤️❤️🔥🔥🔥".

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