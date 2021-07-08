Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, показала, как выглядит вблизи

41-летняя актриса впечатляет внешностью без морщин в своем возрасте, пишет Politeka.net. Все дело в правильном уходе за собой.

Актриса не сидит на диетах, и ест все, но в умеренном количестве. Ольга периодически принимает витамины и пищевые добавки.

Примечательно, что звезда от природы стройная, но не прикладывает для этого больших усилий. Ольга интенсивно упражняется с персональным тренером, только готовясь к съемкам, в остальные же дни она предпочитает танцы и пешие прогулки.

В своем новом посте в Инстаграм Куриленко оказала себя вблизи практически без макияжа. Лицо было под ровным тоном, а губы отсвечивали розовинкой. Актриса заколола волосы, видимо готовясь к каким-то съемкам.

"Привет! 😁", - написала артистка.

Почти за час публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"👋Привет, Ольга!!!❤👸🏼🌹", "С каждым днем красивее! ❤️❤️❤️❤️❤️», «Потрясающе выглядишь💥💥💥», «Великолепная», «Идеальная!!», «Привет! Как дела? ❤️», «Это не просто фото. Это ваша способность быть уникальной, которая делает вас красивой", "Глаза очень красивые", - написали пользователи сети.

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