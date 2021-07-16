Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась после роли девушки Джеймса Бонда, покорила видом на мероприятии по случаю выхода фильма «Черная Вдова»
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в элегантном черном платье с разрезом. Куриленко красовалась с новым цветом волос и в новом образе, который пришелся ей к лицу. Макияж подчеркнул индивидуальность актрисы.
«День прессы в Великобритании для «Черной Вдовы», - подписала фото звезда.
В комментариях красотке, которая сыграла роль второго плана в фильме «Черная Вдова», оставили массу приятных отзывов.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
"Жена и сын уже никогда не обнимут его": трагически оборвалась жизнь украинского майора
Кароль в костюме и галстуке "прожгла" взглядом Осадчую: "Ого, как Тина любит Катю"
Эктор Хименес-Браво, получивший украинский паспорт, подсел на гречку и котлеты: "Это очень хорошо"
«Самый достойный наряд, из всех что я видел», «Как всегда, я пойду посмотреть фильм "Черная вдова", как только узнаю вашу удивленную роль в нем», «Оглушительная», «Великолепная», «Потрясающий вид», «Элегантная красота», «Вы такая красивая, мэм», «Я ваш большой поклонник», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ольга Куриленко озадачила видом со светлыми волосами: "На первый взгляд показалось, что...".
А еще Politeka писала, что Ольга Куриленко без прикрас показала себя настоящую: «Безумие».
Также Politeka сообщала, что Ольга Куриленко нарядилась в платье с неприлично длинным разрезом: "Мне понравилась эта...".