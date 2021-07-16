Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась после роли девушки Джеймса Бонда, покорила видом на мероприятии по случаю выхода фильма «Черная Вдова»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в элегантном черном платье с разрезом. Куриленко красовалась с новым цветом волос и в новом образе, который пришелся ей к лицу. Макияж подчеркнул индивидуальность актрисы.

«День прессы в Великобритании для «Черной Вдовы», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке, которая сыграла роль второго плана в фильме «Черная Вдова», оставили массу приятных отзывов.

«Самый достойный наряд, из всех что я видел», «Как всегда, я пойду посмотреть фильм "Черная вдова", как только узнаю вашу удивленную роль в нем», «Оглушительная», «Великолепная», «Потрясающий вид», «Элегантная красота», «Вы такая красивая, мэм», «Я ваш большой поклонник», - пишут пользователи сети.

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