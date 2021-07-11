Актриса Ольга Куриленко, зірка фільму про Джеймса Бонда "Квант милосердя", показала себе на прогулянці

Ольга Куриленко стала дуже популярною голлівудською актрисою. Уродженка України ще до повноліття покинула країну і пробувала себе спочатку в якості моделі, а потім пішла в кіно. Красуня і зараз знімається у фільмах, а також веде соціальні мережі, де ділиться своїм творінням і цікавими образами.

Як пише Politeka.net, на новому фото актриса похвалилася вечірнім вбранням.

"Хто готовий до суботнього вечора?"- написала вона.

Ольга Куриленко позувала в піджаку. Її волосся було зібране, а родзинкою аутфіта стали оригінальні сережки, які спантеличили її шанувальників.

«На перший погляд здалося, що сережки - це частина твоєї сукні», - зазначили в коментарях.

При цьому актрису традиційно засипали компліментами:" вогонь"," красуня","яка ж ти красива".

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко здивувала зовнішністю з чорними губами.

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