Актриса Ольга Куриленко, звезда фильма о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", показала себя на прогулке

Ольга Куриленко стала очень популярной голливудской актрисой. Уроженка Украины еще до совершеннолетия возрасте покинула страну и пробовала себя сначала в качестве модели, а потом пошла в кино. Красотка и сейчас снимается в фильмах, а также ведет социальные сети, где делится своим твореством и интересными образами.

Как пишет Politeka.net, на новом фото актриса похвасталась вечерним нарядом.

«Кто готов к субботнему вечеру?» - написала она.

Ольга Куриленко позировала в пиджаке. Ее волосы были собраны, а изюминкой аутфита стали оригинальные серьги, которые озадачили ее поклонников.

«На первый взгляд показалось, что серьги - это частью твоего платья», - отметили в комментариях.

При этом актрису традиционно засыпали комплиментами: "Огонь", "Красотка", "какая же ты красивая".

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко удивила внешностью с черными губами.

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