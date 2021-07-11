Актриса Ольга Куриленко, звезда фильма о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", показала себя на прогулке
Ольга Куриленко стала очень популярной голливудской актрисой. Уроженка Украины еще до совершеннолетия возрасте покинула страну и пробовала себя сначала в качестве модели, а потом пошла в кино. Красотка и сейчас снимается в фильмах, а также ведет социальные сети, где делится своим твореством и интересными образами.
Как пишет Politeka.net, на новом фото актриса похвасталась вечерним нарядом.
«Кто готов к субботнему вечеру?» - написала она.
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Ольга Куриленко позировала в пиджаке. Ее волосы были собраны, а изюминкой аутфита стали оригинальные серьги, которые озадачили ее поклонников.
«На первый взгляд показалось, что серьги - это частью твоего платья», - отметили в комментариях.
При этом актрису традиционно засыпали комплиментами: "Огонь", "Красотка", "какая же ты красивая".
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко удивила внешностью с черными губами.
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