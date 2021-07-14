Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як виглядає з ранку
41-річна актриса, зовнішність якої захоплює багатьох, поділилася чесними кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
У нових сторіс Куриленко опинилася поблизу змови без макіяжу. Обличчя було під рівним тоном, а губи відсвічували рожевинкою.
Але найцікавішим було те, як виглядають волосся актриси без укладання. Виявилося, що у Куриленко від природи кучерява шевелюра. Ось тільки, схоже, актриса від цього не в захваті.
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"У кого ще таке ж безумство щоранку?" - звернулася вона до фоловерів.
Куриленко раніше відзначала, що вважає волосся - запорукою ефектного вигляду, тому приділяє догляду за ними особливу увагу. Актриса завжди використовує шампунь разом з кондиціонером, а мінімум раз на тиждень балує волосся поживними масками.
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