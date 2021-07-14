Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, показала, как выглядит с утра
41-летняя актриса, внешность которой восхищает многих, поделилась честными кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В новых сторис Куриленко оказала себя вблизи сговсем без макияжа. Лицо было под ровным тоном, а губы отсвечивали розовинкой.
Но самым интересным было то, как выглядят волосы актрисы без укладки. Оказалось, что у Куриленко от природы кудрявая шевелюра. Вот только, похоже, актриса от этого не в восторге.
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«У кого еще такое же безумие каждое утро?» - обратилась она к фолловерам.
Куриленко ранее отмечала, что считает волосы - залогом эффектного вида, поэтому приделяет уходу за ними особенное внимание. Актриса всегда использует шампунь вместе с кондиционарером, а минимум раз в неделю балует волосы питательными масками.
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