Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, показала, как выглядит с утра

41-летняя актриса, внешность которой восхищает многих, поделилась честными кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В новых сторис Куриленко оказала себя вблизи сговсем без макияжа. Лицо было под ровным тоном, а губы отсвечивали розовинкой.

Но самым интересным было то, как выглядят волосы актрисы без укладки. Оказалось, что у Куриленко от природы кудрявая шевелюра. Вот только, похоже, актриса от этого не в восторге.

«У кого еще такое же безумие каждое утро?» - обратилась она к фолловерам.

Куриленко ранее отмечала, что считает волосы - залогом эффектного вида, поэтому приделяет уходу за ними особенное внимание. Актриса всегда использует шампунь вместе с кондиционарером, а минимум раз в неделю балует волосы питательными масками.

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