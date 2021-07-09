Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, обратилась к поклонникам в необычном образе

Ольга Куриленко прославилась после того, как снялась в голливудском блокбастере о Джеймсе Бонде, пишет Politeka.net. Сейчас звезду знают практически в каждом уголке мира, а она поддерживает к себе интерес, активно ведя страницу в Инстаграм.

На аккаунт звезды сейчас подписаны 764 тысячи пользователей сети. В новой публикации артистка предстала в интересном образе с черными губами и практически бесцветными ресницами.

"Желаю вам прекрасной пятницы!" - обратилась Куриленко к подписчикам.

За час публикация собрала более 5000 просмотров и много комментариев:

«Я только что видел тебя в фильме «Черная вдова», ты была великолепна!», «😍😍😍😍😍 С каждым днем прекраснее! ❤️❤️❤️❤️❤️», «Привет, мэм 💙💙💙», «Счастливая пятница 🎆💞 »,« Классика 👏🏿👏🏿 »,« Я большой поклонник тебя ❤️❤️ »,« Все твои фильмы мои любимые 💚💚💚💚 »,« Твое лицо - другое небо .. !! 💗 Прекрасная пятница с тобой 🌼👍", "Ох, Оля,Оля....!!!!", "Красивая дама и губы 👄🌹", "Ольга ... привет из Уругвая! Хочу от вас воздушный поцелуй для моего друга.... мы любим тебя. Спасибо🥰🥰🥰🥰🥰🥰".

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