Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, показала свій новий образ у чорній сукні
Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко в підлітковому віці покинула Україну і поїхала підкорювати модельний бізнес у Франції. Незабаром вона дебютувала в кіно, але всесвітню популярність їй принесла роль у фільмі "Квант милосердя". На даний момент актриса отримала роль в близько 20 фільмах і серіалах.
На новому фото в Інстграм Ольга показала себе в новому чорному образі. На дівчині стримане, але при цьому чорне облягаюче плаття з глибоким декольте. Її образ доповнюють легкі локони і макіяж в теплих відтінках.
"День преси у Великобританії для Black Widow" - підписала фотографію актриса. Як відомо Ольга Куриленко знялася в цьому фільмі.
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У коментарях дівчина отримала багато люб'язних компліментів: "чудова", "я піду дивитися" Чорну Вдову "як тільки почую вашу роль в ньому", "Прекрасна", " це плаття!", "Спасибі за цей фільм"," вбивчий погляд", "ти була такою феноменальною у фільмі" Чорна вдова", " Просто немає слів про те яка ти красива і ідеальна!".
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