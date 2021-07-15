Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, показала свій новий образ у чорній сукні

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко в підлітковому віці покинула Україну і поїхала підкорювати модельний бізнес у Франції. Незабаром вона дебютувала в кіно, але всесвітню популярність їй принесла роль у фільмі "Квант милосердя". На даний момент актриса отримала роль в близько 20 фільмах і серіалах.

На новому фото в Інстграм Ольга показала себе в новому чорному образі. На дівчині стримане, але при цьому чорне облягаюче плаття з глибоким декольте. Її образ доповнюють легкі локони і макіяж в теплих відтінках.

"День преси у Великобританії для Black Widow" - підписала фотографію актриса. Як відомо Ольга Куриленко знялася в цьому фільмі.

У коментарях дівчина отримала багато люб'язних компліментів: "чудова", "я піду дивитися" Чорну Вдову "як тільки почую вашу роль в ньому", "Прекрасна", " це плаття!", "Спасибі за цей фільм"," вбивчий погляд", "ти була такою феноменальною у фільмі" Чорна вдова", " Просто немає слів про те яка ти красива і ідеальна!".

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