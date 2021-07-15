Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, показала свой новый образ в черном платье

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко в подростковом возрасте покинула Украину и поехала покорять модельный бизнес во Франции. Вскоре она дебютировала в кино, но всемирную известность ей принесла роль в фильме "Квант Милосердия". На данный момент актриса получила роль в около 20 фильмах и сериалах.

На новом фото в Инстграм Ольга показала себя в новом черном образе. На девушке сдержанное, но при этом черное облегающее платье с глубоким декольте. Её образ дополняют легкие локоны и макияж в теплых оттенках.

"День прессы в Великобритании для Black Widow" - подписала фотографию актриса. Как известно Ольга Куриленко снялась в этом фильме.

В комментариях девушка получила много любезных комплиментов: "Великолепня", "Я пойду смотреть "Черную Вдову" как только услышу вашу роль в нём", "Прекрасная", "Это платье!", "Спасибо за этот фильм", "Убийственный взгляд", "Ты была такой феноменальной в фильме "Черная вдова", "Просто нет слов о том какая ты красивая и идеальная!".

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