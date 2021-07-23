Французская актриса с украинскими корнями 41-летняя Ольга Куриленко примерила блестящий наряд с сеточкой

Актриса привыкла вести свой профиль в Инстаграм довольно активно, чтобы поддерживать внимание поклонников. В этот раз Ольга показала довольно смелый образ.

Как правило артистка предпочитает лаконичные и простые наряды без ярких украшений и принтов. Причем в повседневной жизни Куриленко не использует яркий макияж и прически. В этот же раз новый образ отличился от привычных нарядов.

Тонкое платье из сеточки с россыпью розовых пайеток и бусин преобразило Ольгу до неузнаваемости, а черный парик с короткой длинной превратил звезду в стильную кокетку на одном из представленных кадров.

«Мне понравилась эта съемка с моим другом @vanmalder. Желаю всем прекрасных выходных!» - написала Ольга в Инстаграм.

Поклонники ответили:

«Очаровала Оля; Какая стройная фигура; о соблазнительные ножки; Прекрасная милая Олечка; Красиво ❤️; солнечный лучик».

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