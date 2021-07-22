Відома актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася відвертими фотографіями

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко прославилася роллю у фільмі "Квант милосердя" як дівчина Бонда. Крім цього фільму, дівчина взяла участь у зйомках близько 20 кінокартин. При цьому вона також відома як фотомодель.

Як відомо, Ольга народилася в Україні, але поїхала підкорювати Францію як модель. Вона активно веде соціальні мережі і ділиться там моментами зі свого життя. На цей раз в Instagram дівчина поділилася новими фото. На знімку дівчина в чорному міні-бікіні, яке відмінно підкреслює ідеальну фігуру актриси.

"Провела чудовий день біля басейну в моєму новому купальнику", відкрито заявляє модель.

Шанувальники Ольги із захопленням відреагували на Відверті фото моделі: "Ти виглядаєш абсолютно неймовірно", "Як завжди у відмінній формі, Олечка", "Дуже йде купальник", "Як завжди ти виглядаєш приголомшливо. Вдалого дня в басейні", "Просто немає слів про те, яка ти красива і ідеальна".

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