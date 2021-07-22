Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новым образом
Как сообщает Politeka.net, Ольга Куриленко является известной актрисой и моделью, она прославилась ролью в фильме "Квант милосердия". Девушка уехала из Бердянска покорять модельный бизнес во Франции. Вскоре её заметили режиссеры и она начала участвовать в съемках. Также недавно состоялась премьера фильма "Черная вдова", в котором актриса так же принимала участие.
Ольга активно ведет социальные сети и радует поклонников новыми фотографиями. На этот раз она показала снимок с фотосессии. Девушка в черном обтягивающем бархатном платье с глубоким декольте. Её образ дополняют аксессуары и легкий макияж в нюдовых оттенках, что позволяет выглядеть естественно.
"Я надеюсь, что вы все сегодня прекрасно провели день на солнышке!" - написала Ольга под фотографией.
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Поклонники актрисы оставили в комментариях множество комплиментов: "Богиня", "Красивая", "Чудесная", "Любимая актриса", "Прекрасная", "Вы слишком милая девушка", "Хорошего тебе дня, береги себя и своих близких".
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