Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая снялась в фильме о Джеймсе Бонде, показала себя в новом образе, обратившись к фанатам

Как пишет Politeka.net, изначально Ольга пыталась стать моделью, поступив на специальные курсы. Но красотку заприметили режиссеры и девушка быстро стала популярной актрисой. Девушку даже позвали на главную роль в фильм о Джеймсе Бонде, где она сыграла подружку агента 007. Сейчас красотка продолжает сниматься в кино и ведет блог в Инстаграм, где делится интересным.

На новом фото Ольга была в стильном костюме, который состоял из пиджака и штанов, а на талии можно увидеть ремень. Красотка на одном фото была крупным планом, демонстрируя декольте, а на втором - на общем, хвастаясь образом полностью. У девушки были укорочены волосы, они еле доставали до шеи.

"Мне понравилась эта съемка с моим другом @ vanmalder. Надеюсь, у вас всех прекрасная суббота!", - написала Куриленко под фотографией.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная прическа, Ольга", "Превосходное фото", "Шикарная соблазнительная девушка...", "Блин! Вот почему я люблю тебя", "У нее самая красивая длинная шея".

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