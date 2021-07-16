Французская актриса с украинскими корнями 41-летняя Ольга Куриленко порадовала фанов новым образом
Уроженка Бердянска Куриленко в раннем возрасте уехала покорять модельный бизнес во Францию, а впоследствии дебютировала в кино. Прославилась звезда после роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов о легендарном агенте 007, где сыграла его подругу. Сейчас девушка продолжает активно развивать свою карьеру актрисы и модели, а также активно ведет свой мини-блог в Instagram, где радует фанов потрясающими образами.
Как пишет Politeka.net в новом посте Ольга Куриленко красуется в изысканном красном платье. Образ актрисы дополняют грациозные локоны, серьги и макияж в теплых тонах.
"Больше крутых образов на дне прессы! Спасибо команде!", - подписала фото актриса.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
В Украине ужесточат карантин, в СНБО сделали заявление: «Первые в зоне риска…»
Огневич в эпатажном купальнике показала, чем будет заманивать мужчин на "Холостячку": "На улице и так горячо, а тут..."
Осадчая преподала урок, как из гадкого утенка превратиться в лебедя: кадры "до" и "после"
Экс-ВИА Гра Мейхер показала декольте вблизи, удивив откровением: "Предложили сыграть цыганку"
В комментариях к посту фаны сделали красавице множество комплиментов.
"Сказочно", "Потрясающе", "Фантастическая леди в красном", "Ее глаза.. они убивают", "Вы фантастическая в этом красном платье", - пишут фаны звезды.
Напомним, что Ольга Куриленко озадачила видом со светлыми волосами: "на первый взгляд показалось, что...".
Ранее Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в платье с разрезом покорила новым образом: "Элегантная красота".
А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко поразила новым образом в черном: "Ох, Ольга...".