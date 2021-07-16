Французская актриса с украинскими корнями 41-летняя Ольга Куриленко порадовала фанов новым образом

Уроженка Бердянска Куриленко в раннем возрасте уехала покорять модельный бизнес во Францию, а впоследствии дебютировала в кино. Прославилась звезда после роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов о легендарном агенте 007, где сыграла его подругу. Сейчас девушка продолжает активно развивать свою карьеру актрисы и модели, а также активно ведет свой мини-блог в Instagram, где радует фанов потрясающими образами.

Как пишет Politeka.net в новом посте Ольга Куриленко красуется в изысканном красном платье. Образ актрисы дополняют грациозные локоны, серьги и макияж в теплых тонах.

"Больше крутых образов на дне прессы! Спасибо команде!", - подписала фото актриса.

В комментариях к посту фаны сделали красавице множество комплиментов.

"Сказочно", "Потрясающе", "Фантастическая леди в красном", "Ее глаза.. они убивают", "Вы фантастическая в этом красном платье", - пишут фаны звезды.

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