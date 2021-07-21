Известная актриса Ольга Куриленко показала себя в новом образе, радуя фанатов

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко является популярной западной актрисой с украинскими корнями. Красотка еще в юности уехала из Бердянска, построив карьеру в Европе. Одной из знаковых работ Ольги является фильм о Джеймсе Бонде, где она сыграла роль девушки главного героя. Сейчас красотка продолжает сниматься в фильмах и вести страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото красотка появилась в стильном мини, лежа на полу. Девушка подняла ноги, играясь на камеру.

"Кто отлично проводит время на солнышке?", - написала Оля.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Естественная красота", "Красивая соблазнительная богиня", "Удивительные ножки и прекрасные ступни", ""Эй, детка ... прогуляйся по дикой стороне", "Самая обаятельная и соблазнительная девушка...".

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