Известная актриса Ольга Куриленко показала себя в новом образе, радуя фанатов
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко является популярной западной актрисой с украинскими корнями. Красотка еще в юности уехала из Бердянска, построив карьеру в Европе. Одной из знаковых работ Ольги является фильм о Джеймсе Бонде, где она сыграла роль девушки главного героя. Сейчас красотка продолжает сниматься в фильмах и вести страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.
На новом фото красотка появилась в стильном мини, лежа на полу. Девушка подняла ноги, играясь на камеру.
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"Кто отлично проводит время на солнышке?", - написала Оля.
Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:
"Естественная красота", "Красивая соблазнительная богиня", "Удивительные ножки и прекрасные ступни", ""Эй, детка ... прогуляйся по дикой стороне", "Самая обаятельная и соблазнительная девушка...".
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